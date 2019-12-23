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«Мегафон» провел 5G-телемост с шахты «Листвяжная» в Кемеровской области

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Фото: Андрей Васильченко
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«Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, а также внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов и гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян обсудили итоги запуска беспилотного грузовика в ходе видеозвонка в тестовой сети 5G. При этом Панов в ходе разговора находился в шахте, а Вермишян — в московском офисе.

«Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир», — отметил Вермишян и добавил, что с помощью 5G можно будет автоматизировать те участники производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников.

Панов в свою очередь отметил, что губернатор Кузбасса поставил задачу по цифровизации региона — в том числе и угольной отрасли. Сегодняшнее событие на «Листвяжной» — важнейший шаг на пути достижения этой цели. Также он поблагодарил компанию «Мегафон» за инновации в отрасль.

Компании начали сотрудничать в октябре 2018 года. Отмечается, что базовые станции «Мегафона» уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК «СДС-Уголь»: АО «Черниговец», ООО «Шахтоуправление «Майское», АО «Салек» и ООО «Шахта «Листвяжная».

Надежная связь требуется для бесперебойной работы специалистов и промышленной техники. «Более 2 тыс. единиц спецтехники оснащены IoT-модулями для дистанционного управления объектами и сбора информации. Такие датчики помогают отследить скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий», — говорится в сообщении «Мегафона». Это позволит сократить расходы угольного предприятия на топливо, а также оптимизировать бизнес-процессы, говорится в релизе, поступившем в «Известия» 21 декабря.

Датчики следят за своевременным использованием средств защиты, а также за местоположением сотрудников и состоянием здоровья работников. Кроме того, они контролируют вход в опасные зоны и передают показатели окружающей среды.

Первая промышленная площадка, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком, — шахта «Листвяжная». Движение «КамАЗа» по территории разреза обеспечила базовая станция «Мегафона».

Сотрудничество с «СДС-Уголь» проходит в рамках программы развития сетей 5G. Напомним, ранее «Мегафон» вместе с другими операторами связи создали СП для организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

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