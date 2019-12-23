Посетители Московского зоопарка смогут подарить игрушки животным

Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в зоосаде столицы с 25 по 31 декабря, гости смогут принести игрушки животным и получить за это бесплатный входной билет, сообщается в понедельник, 23 декабря, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Зоологи и орнитологи подготовили специальный список желаний. В него вошли те вещи, которые понравятся нашим зверям и птицам. Их можно купить в большинстве зоомагазинов города. Подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — считает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Так, кустарным собакам предлагается купить силиконовые кольца, морским котикам — футбольный мяч, попугаям — лестницы, а сурикаты и мангусты будут рады игрушкам, внутри которых спрятано лакомство.

29 ноября сообщалось, что три медведя в Московском зоопарке погрузились в состояние зимнего сна. В ближайшие 3–3,5 месяца вольеры медведей станут зоной тишины и спокойствия. Их спячка продлится 3–3,5 месяца. Шуметь рядом со спящими животными нельзя. «За ходом сна животных в течение всей зимы специалисты наблюдают по видеотрансляции, которая ведется круглосуточно», — рассказали специалисты.