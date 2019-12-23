Прямой эфир

Посетители Московского зоопарка смогут подарить игрушки животным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в зоосаде столицы с 25 по 31 декабря, гости смогут принести игрушки животным и получить за это бесплатный входной билет, сообщается в понедельник, 23 декабря, на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Зоологи и орнитологи подготовили специальный список желаний. В него вошли те вещи, которые понравятся нашим зверям и птицам. Их можно купить в большинстве зоомагазинов города. Подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — считает генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Так, кустарным собакам предлагается купить силиконовые кольца, морским котикам — футбольный мяч, попугаям — лестницы, а сурикаты и мангусты будут рады игрушкам, внутри которых спрятано лакомство.

29 ноября сообщалось, что три медведя в Московском зоопарке погрузились в состояние зимнего сна. В ближайшие 3–3,5 месяца вольеры медведей станут зоной тишины и спокойствия. Их спячка продлится 3–3,5 месяца. Шуметь рядом со спящими животными нельзя. «За ходом сна животных в течение всей зимы специалисты наблюдают по видеотрансляции, которая ведется круглосуточно», — рассказали специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Московском зоопарке родились детеныши альпаки
В Московском зоопарке появится павильон для ластоногих

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019