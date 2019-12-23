Медоборудование на 755 млн рублей закупили в 2019 году власти Коми

В Коми отмечена положительная динамика в оснащении медицинских организаций специализированным оборудованием. Об этом заявил министр труда, занятости и соцзащиты республики Илья Семяшкин на заседании правительства.

Как уточняет ИА «Комиинформ», в 2019 году было выделено на эти цели более 755 млн рублей. В частности, для республиканской детской клинической больницы купили аппарат МРТ. В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи ввели в эксплуатацию кабинет рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Новое оборудование получили региональный сосудистый центр в Сыктывкаре и первичные сосудистые отделения в других городах Коми. Это сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Более 26 млн рублей направлено на переоснащение больниц, оказывающих помощь по профилю «Онкология». Закуплены микроскопы, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные и УЗИ аппараты.

В 2020 году власти республики намерены выделить деньги в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на покупку 23 мобильных комплексов. 10 передвижных маммографов, столько же передвижных флюорографов и три передвижных ФАПа позволят проводить профилактические осмотры и обследования в населенных пунктах, где нет стационарных медицинских объектов.