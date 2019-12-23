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Драгоценности Зыкиной продали на аукционе в Москве

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Серьги народной артистки СССР Людмилы Зыкиной ушли с молотка на мемориальном аукционе в Москве. Покупатель отдал за украшение певицы 2,3 млн рублей.

Золотое колье со 127 бриллиантами (1970), по семейному преданию подаренное певице Гейдаром Алиевым продано за 1,2 млн рублей.

На аукцион также выставили пластинки, вещи и бижутерию.

Подробнее — в сюжете «Известий».

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