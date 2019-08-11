Изумрудный автомобиль Элизабет Тейлор ушел с молотка

Изумрудный - в цвет платья - автомобиль Элизабет Тейлор ушёл с молотка. На продажу "Зелёную богиню" выставил аукционный дом в Нью-Йорке. "Роллс-Ройс" легендарной актрисы продали за $520 тыс. Покупатель захотел остаться неизвестным.

Автомобиль Элизабет подарил её четвёртый супруг. В гараже Тейлор машина простояла около 20 лет, сейчас "Роллс-Ройсу" почти 60.