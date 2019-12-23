Подрядчик «Северного потока – 2» вывел суда из района строительства
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Подробнее — в сюжете «Известий».
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Подробнее — в сюжете «Известий».