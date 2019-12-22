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По подозрению в причастности к смерти найденных в люке рабочих задержан тракторист

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция задержала тракториста, подозреваемого в причастности к смерти двух рабочих в Новой Москве. Их тела были найдены в одном из колодцев в поселке Мосрентген. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в воскресенье, 22 декабря.

«На Калужском шоссе в Новой Москве двое рабочих ночью убирали проезжую часть. Вместе с ними работал водитель трактора, который по неосторожности трактором нанес им телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тела в канализационный люк», — заявил собеседник информагентства.

В настоящее время водитель трактора задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о том, что в канализационном люке в Новой Москве обнаружены телах двух неизвестных.

По данным телеканала РЕН ТВ, в люке нашли тела женщины и мужчины, которые работали уборщиками дорожной службы. Они не сдали свою смену утром и коллеги отправились их искать. Отмечается, что на трупах были обнаружены синяки и ссадины.

По информации «Ленты.ру», первоначально отрабатывалось несколько версий. По одной из них, неизвестные сбили дорожников на машине и скинули их тела в ливневку.

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