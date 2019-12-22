Прямой эфир

Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы

0
Фото: thetimes.co.uk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая. Об этом сообщает издание Sunday Times в воскресенье, 22 декабря.

По данным газеты, шестилетняя Флоренс Уиддиком купила в магазине Tesco набор открыток за £1,5. На одной из карточек с изображением котенка она увидела надпись.

«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорится в сообщении.

Переход в новую эру

В компании Tesco тоже подготовили ответ, отмечает «Русская служба Би-би-си». Там заявили, что приостановили сотрудничество с китайской фабрикой по производству таких открыток и начали собственное расследование инцидента.

По словам представителя фирмы, у компании есть целая система аудита, которая гарантирует, что поставщики не используют принудительный труд. Последний раз их китайские партнеры проходили проверку в ноябре и тогда не было информации о том, что на них трудятся заключенные.

Отмечается, что продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около £300 тыс. в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Пока неизвестно, получил ли кто-то еще подобную открытку с запиской внутри.

По сведениям Peoples.ru, в 2012 жительница штата Орегон Джули Кит обнаружила в коробке с украшениями к Хеллоуину послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Правозащитники предложили этапировать заключенных СИЗО с их согласия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019