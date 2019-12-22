Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы

Девочка из Лондона обнаружила на купленной новогодней открытке послание от заключенных из Китая. Об этом сообщает издание Sunday Times в воскресенье, 22 декабря.

По данным газеты, шестилетняя Флоренс Уиддиком купила в магазине Tesco набор открыток за £1,5. На одной из карточек с изображением котенка она увидела надпись.

«Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям», — говорится в сообщении.

В компании Tesco тоже подготовили ответ, отмечает «Русская служба Би-би-си». Там заявили, что приостановили сотрудничество с китайской фабрикой по производству таких открыток и начали собственное расследование инцидента.

По словам представителя фирмы, у компании есть целая система аудита, которая гарантирует, что поставщики не используют принудительный труд. Последний раз их китайские партнеры проходили проверку в ноябре и тогда не было информации о том, что на них трудятся заключенные.

Отмечается, что продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около £300 тыс. в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Пока неизвестно, получил ли кто-то еще подобную открытку с запиской внутри.

По сведениям Peoples.ru, в 2012 жительница штата Орегон Джули Кит обнаружила в коробке с украшениями к Хеллоуину послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.