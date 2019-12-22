СМИ сообщили о планах «Манчестер Юнайтед» купить Миранчука за €40 млн

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность купить полузащитника московского клуба «Локомотив» Алексея Миранчука за €40 млн. Об этом сообщил портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на свои источники в субботу, 21 декабря.

Отмечается, что в течение последней недели о контракте с Миранчуком думали итальянские клубы «Ювентус», «Милан» и «Лацио».

За прошедший сезон Миранчук за «Локомотив» забил девять мячей в 21 матче. В текущем сезоне на счету полузащитника пять голов за 16 матчей.

В ноябре стало известно о готовности санкт-петербургского клуба «Зенит» рассмотреть трансферные предложения в отношении нападающего Сердара Азмуна не менее чем за €35 млн.