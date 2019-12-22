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Футболист «Монако» Головин проведет отпуск в Калтане

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин рассказал о своих планах на отпуск и празднование Нового года. Перед новогодними праздниками он пробудет в городе Калтане Кемеровской области, а Новый год встретит в Монако.

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В субботу, 21 декабря, его команда провела заключительную игру в этом году. В чемпионате Франции монегаски разгромили соперников из «Лилля» со счетом 5:1. Россиянин провел на поле все 90 минут и организовал эффектную комбинацию перед одним из забитых голов.

«В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами. Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако», — сказал Головин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

23-летний Головин родился в Калтане, он регулярно проводит отпуск дома. В первой части сезона полузащитник сборной России провел 16 матчей в чемпионате Франции и забил три гола.

Также футболист прокомментировал назначение бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в «Рубин». Специалист вернулся в российскую лигу после трехлетней паузы, во время которой работал в команде второй английской лиги «Халл Сити» и голландском клубе «Витесс».

«Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор», — сказал полузащитник.

Головин дебютировал во взрослом футболе в ЦСКА при Слуцком. Тренер не только доверял молодому игроку в армейском клубе, но и довел его до уровня сборной России, с которой работал по совместительству в конце отборочного цикла и в финальном турнире чемпионата Европы – 2016.
Головин стал одним из лидеров национальной команды на домашнем чемпионате мира – 2018. После турнира ЦСКА продал футболиста в «Монако», сумма сделки оценивалась в €30 млн.

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