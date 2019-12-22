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Аудитории иноязычных каналов «Маши и Медведя» превысили 10 млн человек

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Фото: youtube.com
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Число подписчиков англо- и испаноязичного каналов российского мультсериала «Маша и Медведь» превысили 10 млн подписчиков на каждом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правообладателя сериала компанию Animaccord в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что количество подписчиков русскоязычного канала «Маша и Медведь» достигло 10 млн еще в 2017. Сейчас на нем 29,7 млн. подписчиков и суммарно 22 млрд. просмотров на всех видео.

В ноябре сериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых популярных в мире детских шоу. Помимо этого «Маша и Медведь» включена в Книгу рекордов Гиннеса как самый просматриваемый мультфильм в мире. У ролика с серией «Маша плюс каша» 4,2 млрд. просмотров. Видео входит в топ-5 самых просматриваемых на Youtube в истории.

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