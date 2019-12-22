МВД Узбекистана сообщило об одном нарушении на парламентских выборах

Одно нарушение запрета агитации зафиксировали в ходе выборов в парламент Узбекистана. Об этом сообщил глава МВД страны Пулат Бобожонов в воскресенье, 22 декабря.

«До сегодняшнего дня никаких нарушений зафиксировано не было, однако, пока я ехал сюда, поступила информация об одном нарушении», — цитирует его ТАСС. По его словам, в Ферганской области на автомобиле одного из избирателей нашли агитационные плакаты.

Бобожонов также рассказал, что в настоящий момент более 70 тыс. сотрудников силовых ведомств работают на избирательных участках и обеспечивают безопасность проведения выборов.

Парламентские выборы в Узбекистане проходят по мажоритарной системе. Граждане выберут 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Всего в стране организовали более 10 тыс. избирательных участков, 55 из которых — за рубежом. В частности, в России работают восемь мест, где граждане Узбекистана могут проголосовать.