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Лукашенко поздравил Джонсона с победой на парламентских выборах

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с «убедительной победой» партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах, сообщила в пятницу, 13 декабря, пресс-служба белорусского лидера.

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«Лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов свидетельствует о поддержке обществом вашей деятельности по консолидации нации и готовности брать на себя ответственность за самые сложные политические решения», — заявил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что Великобритания является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Белоруссии в Европе. В этой связи он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новым правительством королевства.

Кроме того, Лукашенко пожелал Борису Джонсону «доброго здоровья», а также успехов в политической деятельности на благо Соединенного Королевства и его жителей.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, консерваторы набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест, и гарантируют себе большинство в 650-местной палате общин.

13 декабря Джонсон подтвердил получение от королевы страны Елизаветы II разрешения на формирование правительства.

Одним из главных предвыборных обещаний лидера консерваторов было проведение Brexit до 31 января 2020 года.

С «большой победой» на выборах Джонсона поздравил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин поздравил его с назначением на пост премьер-министра и.пожелал Джонсону успехов в столь ответственной деятельности.

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