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The Economist назвал Узбекистан страной года

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Фото: РИА Новости/Рамиз Бахтияров
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Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist. Причина — в позитивных изменениях, которые начались с принятием реформ президентом Шавкатом Мирзиёевым в 2018 году. Статья опубликована на сайте издания в четверг, 19 декабря.

По мнению авторов, три года назад «Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой». Однако после того как к власти пришел Мирзиёев, пошли постепенные изменения.

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В частности, правительство запретило принудительные трудовые работы, открыло доступ иностранным журналистам и приняло решение о закрытии тюрьмы «Жаслык».

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».

Редакция издания рассматривала несколько кандидатов на звание страны года. В списке оказались Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Ранее в этот же день деловая газета Financial Times выбрала «человеком года» генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу. В заслуги топ-менеджеру поставили выросшую прибыль акционеров компании.

19 декабря 2018-го The Economist признал Армению страной года. Республика, по мнению авторов издания, показала, что у плохо управляемого государства в нестабильном регионе есть шансы к демократии и обновлению.

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