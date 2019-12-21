На Большой Садовой в Москве произошло ДТП с двумя автомобилями

В центре Москвы произошло ДТП с двумя автомобилями. Машины столкнулись на Большой Садовой улице в субботу, 21 декабря, передает РЕН ТВ.

В результате столкновения автомобили загорелись. Движение по улице было перекрыто по двум полосам, в настоящий момент оно уже восстановлено.

Агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что три человека пострадали. Позже в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее в этот же день сообщалось, что пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.

Авария произошла 21 декабря в 16:40 (12:40 мск) на автодороге Р-256. Согласно предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомашиной Toyota Corona, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107, за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.