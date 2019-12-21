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Выявлены 17 нарушивших условия пребывания в РФ иностранцев после ДТП под Волгоградом

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Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Миграционные документы оказались не в порядке у 17 иностранцев, ехавших в автобусе со стороны Ростова-на-Дону через Волгоградскую область и попавших в ДТП с грузовиком. Все они граждане среднеазиатских республик, передает ТАСС 21 декабря со ссылкой на представителя администрации Чернышковского района Волгоградской области.

«Сейчас в пункте временного размещения идет проверка и оформление, работают полиция, суд, прокуратура. Как только этот процесс завершится, резервный автобус, который уже прибыл в Чернышки, отправится с пассажирами далее по маршруту», — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что на данный момент в пункте временного размещения находятся 49 взрослых и один ребенок. Ситуацию с ДТП взял под личный контроль глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он распорядился организовать пункт временного размещения, а также обеспечить всю необходимую медицинскую помощь.

Утром в субботу заказной автобус, в котором ехали 57 граждан Узбекистана, столкнулся на 188-м км трассы А-260 Волгоград–Каменск–Шахтинск с «КамАЗом» и съехал в кювет. Два водителя автобуса, а также несколько пассажиров, по уточненным данным, оказались гражданами Казахстана. Кроме того, несколько пассажиров являются гражданами Таджикистана.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших. В настоящий момент три гражданина Казахстана были перевезены из районной больницы в Волгоградскую больницу №25.

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