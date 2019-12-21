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Мужчина убил своего сына в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Хабаровском крае пьяный мужчина выстрелил в своего своего малолетнего сына, в результате чего мальчик скончался. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по региону в субботу, 21 декабря.

По версии следствия, ЧП произошло 21 декабря в селе Гаровка–2. Находясь в квартире, 31-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону малолетнего сына. Мальчик получил ранение, от которого скончался.

Отец ребенка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи выяснили, что разрешения на оружие у мужчины не было. Орудие убийства и предметы, имеющие значение для дела, изъяли. На месте происшествия работают следователи.

Следственными органами по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

19 декабря на на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщили, что за последние четыре года количество убийств детей родителями в России возросло на 50%.

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