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Летевший в Москву самолет Azur Air вынужденно приземлился в Баку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший маршрут Гоа–Москва, совершил экстренную посадку в Баку в Азербайджане из-за технических проблем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева 21 декабря.

«Самолет, летевший из Гоа в Москву, попросил посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Посадка была успешно совершена в 11:05 по местному времени (10:05 мск). Причина — техническая», — сказали в пресс-службе.

Агентство «Регион Онлайн» уточняет, что у воздушного судна перестали работать несколько генераторов. Борт обследуют специалисты.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По данным собеседника ТАСС, пассажиры этого рейса находятся в здании аэропорта, их обеспечат необходимым питанием. За ними должны выслать другой самолет.

17 декабря пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании S7, выполнявший маршрут Новосибирск–Бангкок, экстренно вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности.

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