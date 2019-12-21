Овечкин и Бэкстрем сыграли 900-й матч за «Вашингтон» вместе

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем провели 900-й матч вместе.

Таким для игроков стала встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси». «Кэпиталз» по этому случаю подготовил специальное видео, которое было опубликовано в Twitter команды, передает «Газета.ру».

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 6:3. Овечкин и Бэкстрем забросили по одной шайбе. Также россиянин оформил голевой пас. Другой россиянин «Вашингтона», Дмитрий Орлов, также отметился результативной передачей.

19 декабря спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Замкнул тройку лидеров 34-летний Овечкин.

Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/10 был признан канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На втором месте оказался нападающий «Эдмонтон Ойлерз» канадец Коннор Макдэвид.

1 декабря стало известно, что Овечкин вышел на пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров НХЛ.