Посольство России уточнило данные о пострадавших при морском ЧП на Пхукете

Посольство России в Таиланде раскрыло подробности о пострадавших россиянах в результате столкновения туристического катера с яхтой в таиландской провинции Пханган у побережья острова Кхай Нок. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook в пятницу, 20 декабря.

«Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка», — отмечается в сообщении. Женщине незамедлительно оказали медицинскую помощь в госпитале Таланг на Пхукете. Сегодня она улетела на родину.

По данным дипмиссии, инцидент произошел 19 декабря. Яхтой управлял российский капитан Александр Горбунов.

19 декабря СМИ сообщали, что катер и яхта столкнулись у острова Пхукет 18 декабря. В результате ЧП погиб капитан катера, пострадали 12 туристов, среди которых есть россияне. Всего катер перевозил 49 пассажиров.