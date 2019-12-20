Прямой эфир

Посольство России уточнило данные о пострадавших при морском ЧП на Пхукете

0
Фото: Bangkok Post/Achadtaya Chuenniran
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Таиланде раскрыло подробности о пострадавших россиянах в результате столкновения туристического катера с яхтой в таиландской провинции Пханган у побережья острова Кхай Нок. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook в пятницу, 20 декабря.

«Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка», — отмечается в сообщении. Женщине незамедлительно оказали медицинскую помощь в госпитале Таланг на Пхукете. Сегодня она улетела на родину.

По данным дипмиссии, инцидент произошел 19 декабря. Яхтой управлял российский капитан Александр Горбунов.

19 декабря СМИ сообщали, что катер и яхта столкнулись у острова Пхукет 18 декабря. В результате ЧП погиб капитан катера, пострадали 12 туристов, среди которых есть россияне. Всего катер перевозил 49 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне пострадали при столкновении катера с яхтой у острова Пхукет
Судно перевернулось у берегов американского штата Джорджия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019