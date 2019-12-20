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Новый передвижной экологический пост доставят в Челябинск

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Новая передвижная экологическая лаборатория будет доставлена в Челябинск. Специалисты смогут анализировать концентрацию вредных веществ в воздухе для выявления источников, которые загрязняют атмосферу.

Закупка проводилась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В Росприроднадзоре отметили, что появление новой лаборатории позволит усилить мониторинг за состоянием воздуха. К 2024 году объем выбросов в городе планируют снизить не менее чем на 20%. Об этом пишет 1obl.ru.

Кроме того, в Челябинске установят новые стационарные посты мониторинга, их количество увеличат до 18. Норматив предполагает, что один пост берется на 100 тыс. населения. Вся информация с постов будет отображаться в общей системе мониторинга.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что работа должна вестись на опережение. Специалисты должны заранее приостанавливать работу предприятий, если ситуация приближается к критической или может быть введен режим неблагоприятных метеоусловий.

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