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Улучшением экологии в Нижнекамске займутся специалисты из Финляндии

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Контролем воздуха в Нижнекамске займутся представители финской компании Aeromon. В столицу нефтехимиков они прибыли по приглашению министерства экологии Татарстана и планируют презентовать свои разработки.

Один из приборов, который пройдет тестирование в Нижнекамске, является измерительным приспособлением для контроля качества воздуха, разработанным пять лет назад. Его успешно применяют на промышленных предприятиях в Уругвае, Норвегии и Испании.

Прибор крепится как на передвижные лаборатории, так и на дроны, что позволяет брать пробы воздуха в труднодоступных местах. В частности, в Нижнекамске его можно применять возле дымовых труб.

Стоимость устройства — от 1,5 млн рублей. Если его эффективность докажут, природоохранные структуры Татарстана будут его использовать, пишет ИА «Татар-информ».

В ноябре сообщалось, что в 2020 году в поселке Алексеевское в Татарстане введут в эксплуатацию новые очистные сооружения. Их мощность составит 1,2 тыс. кубометров в сутки.

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