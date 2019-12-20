Сбербанк помог поймать подозреваемого в нападении на отделение банка в Находке

Сбербанк помог сотрудникам управления МВД по Приморскому краю и Главного управления уголовного розыска МВД России задержать подозреваемого в совершении разбойного нападения на филиал кредитной организации в Находке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в пятницу, 20 декабря.

Инцидент произошел 9 декабря. Перед тем как напасть на отделение, злоумышленник взял в заложники сотрудника банка и, угрожая ему пистолетом, заставил отвезти к филиалу. Там дождавшись появления руководителя, он заставил их впустить его внутрь, пообещав в противном случае привести в действие гранаты. После этого мужчина прошел в кассовый узел, откуда похитил свыше 5,8 млн рублей.

Примечательно, что нападавший был одет в «дутую» куртку, из-за чего нельзя было определить его телосложение, а лицо прятал под силиконовой маской и капюшоном. Из-за этого идентифицировать личность преступника не удалось и розыск по горячим следам не дал результатов.

Разыскные мероприятия продлились девять дней, в результате всё же удалось установить личность подозреваемого. В ходе обысков у него дома правоохранители изъяли большое количество боевых пистолетов, в том числе приспособленных для бесшумной стрельбы, глушитель, боевые гранаты, парик, патроны, а также вещи, в которые он был одет в момент нападения. Изъято 1,3 млн рублей, остальную сумму еще ищут.

В марте этого года нападение было совершено на отделение Сбербанка в Москве. Злоумышленника задержали, никто из сотрудников учреждения не пострадал. Ущерб банку также не был нанесен.