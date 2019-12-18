Уголовное дело возбудили по факту ограбления офиса банка в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по факту ограбления офиса банка на 5 млн рублей. Об этом 18 декабря ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД России.

ЧП произошло 17 декабря в офисе кредитной организации на улице Савушкина. Двое грабителей вошли в помещение и, угрожая сотрудникам ножом и предметом, похожим на автомат с глушителем, похитили 5 млн рублей, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Момент нападения на офис кредитной организации попал на видео. На кадрах видно, как в учреждение входит мужчина с медицинской маской на лице и с огнестрельным оружием в руках. Находящаяся рядом с ним уборщица встает на колени, а потом ложится на пол. Перед этим на коленях от нападавшего отползает мужчина.

Полиция ведет розыск преступников, силовики уже составили их приметы. Первый был спортивного телосложения, среднего роста в черных куртке и шапке. Второй — обычного телосложения, чуть ниже ростом, в черном пуховике, светлых джинсах и черной шапке. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на слова сотрудниц банка, в учреждении не было охраны, а нападавшие были в гриме. Целью налетчиков стал офис банка «Восточный», уточняет телеканал «360».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», сведений о погибших и пострадавших не поступало. На кадрах, опубликованных агентством с места ЧП, видно, что территория возле банка оцеплена, стоят машины скорой помощи и полиции.