Таксист избил и ограбил пассажирку в центре Москвы

Водитель такси избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе Москвы. Об этом 8 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Накануне в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что во время поездки в такси водитель ударил ее по голове и отобрал у нее около 100 тыс. рублей. После этого он выгнал ее из машины и скрылся с места происшествия.

По данному факту проводится проверки и устанавливается сумма ущерба.

Ранее, 11 октября появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге таксист набросился на клиента и ограбил его из-за долго ожидания.