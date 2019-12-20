Ученый не исключил нашествия тарантулов на Подмосковье

Московский регион могут заполонить тарантулы и другие членистоногие из южной части России. Причина — глобальное потепление. Этого не исключил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов, сообщает АГН «Москва».

По словам ученого, флора и фауна Подмосковья меняются из-за климата. К примеру, уже сейчас в Москве можно заметить большое количество каштанов, которые еще 50 лет назад были редкостью.

Абизов обратил внимание, что на юге региона теперь можно встретить ядовитых змей и пауков каракуртов. Если события будут развиваться также стремительно, численность членистоногих может стать критической, поскольку общая тенденция вполне очевидна, пишет «Подмосковье сегодня».

В июне жители Подмосковья жаловались на появление ядовитых пауков-каракуртов. Как рассказали в Зоологическом музее МГУ, насекомых могло занести в регион ветром. Они также могли быть завезены вместе с овощами и фруктами.