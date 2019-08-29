В Башкирии жалуются на нашествие пауков

Башкирию к концу лета заполонили ядовитые хищники. Многие находят на своих загородных участках и в домах желтосумных колющих пауков (в просторечье желтых сак). Яд этих пауков для человека не представляет смертельной опасности. Но укус желтого сака болезненный и может вызвать сильную аллергию. В Башкирии уже есть пострадавшие после нападения пауков, они обращались в инфекционные больницы. Обычно желтые саки обитают южнее — в степях и пустынях Европы, Азии и Африки. Видимо, глобальное потепление позволило паукам расширить пригодную для жизни зону. В Башкирии также отметили нашествие южнорусских тарантулов. Для людей они не опасны, но укусы тоже могут вызвать приступ аллергии. В июле–августе у пауков период размножения, они агрессивны.