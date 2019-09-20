В Британии мужчина нашел в стене офиса паука со светящимися челюстями

В Великобритании сотрудник офиса Крис Браун обнаружил паука со светящимися челюстями. Ролик 18 сентября разместило издание The Mirror.

Мужчина заметил на стене здания окутанное паутиной отверстие в кладке кирпичей. Решив выманить членистоногое, мужчина взял палочку и поставил рядом со входом в нору. Спустя некоторое время из нее выбрался паук длиной около трех сантиметров. При этом у него были светящиеся зеленые челюсти.

По словам Брауна, в отверстии в стене он увидел еще четырех пауков. Он предположил, что перед ним погребной паук, укусы которого не смертельны для человека, однако могут вызвать спазмы и даже парализовать.

25 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону огромный паук «захватил» квартиру.