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В Британии мужчина нашел в стене офиса паука со светящимися челюстями

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Фото: Viral Press
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В Великобритании сотрудник офиса Крис Браун обнаружил паука со светящимися челюстями. Ролик 18 сентября разместило издание The Mirror.

Мужчина заметил на стене здания окутанное паутиной отверстие в кладке кирпичей. Решив выманить членистоногое, мужчина взял палочку и поставил рядом со входом в нору. Спустя некоторое время из нее выбрался паук длиной около трех сантиметров. При этом у него были светящиеся зеленые челюсти.

По словам Брауна, в отверстии в стене он увидел еще четырех пауков. Он предположил, что перед ним погребной паук, укусы которого не смертельны для человека, однако могут вызвать спазмы и даже парализовать.

25 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону огромный паук «захватил» квартиру.

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