Молодой Санта: средний возраст Дедов Морозов в России — 34 года

В этом году Деды Морозы стали старше — средний возраст аниматоров, играющих роль праздничного волшебника, увеличился до 34 лет. Об этом «Известиям» рассказали в HeadHunter. Услуги услуги Дедов Морозов и Снегурочек дорожают, в Москве и Санкт-Петербурге 30-минутное представление на дому стоит в среднем 5 тыс. рублей, тогда как три года назад ставка не превышала 2 тыс. Дедами Морозами подрабатывают не только актеры, но и сотрудники ДПС, бодибилдеры и даже коллекторы. При этом востребованы волшебники со знанием иностранных языков.

Коллектор с посохом

В 2019 году средний возраст тех, кто подрабатывает Дедами Морозами, составил 34 года, Снегурочками — 26 лет, рассказали «Известиям» в HeadHunter. По данным исследования компании, большинство новогодних аниматоров (68%) имеют высшее образование и почти половина (44%) — постоянное место работы.

Как писали ранее «Известия», в 2016-м средний возраст Деда Мороза составлял 33 года, а Снегурочки — 27 лет. При этом Деды были менее образованны и более заняты: диплом о высшем образовании имели 65% аниматоров, а безработными были только 37%.

В «Единой службе Деда Мороза» «Известиям» рассказали, что в их организации роль новогоднего волшебника исполняют мужчины от 30, но есть среди них и 85-летний сотрудник. Он — Дед Мороз с 35-летним стажем, успевший отпустить собственную бороду.

yu Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Возраст Снегурочек в нашей организации не превышает 22 лет. Это, как правило, студентки третьих-четвертых курсов театральных вузов. Знаем, что в других компаниях есть и постарше, но мы таких на работу не берем даже для взрослых корпоративов, потому что Снегурочки должны соответствовать возрасту внучки, — сказал «Известиям» представитель организации Владимир Смирнов.

По его словам, половина аниматоров — профессиональные актеры, другая — люди разных профессий, для которых эта работа — просто хобби. На предпраздничный период они специально берут отпуск или выходные.

— Дедами Морозами у нас работают и сотрудник ДПС, и профессиональный бодибилдер, и даже коллектор. Последний, кстати, свое увлечение объясняет тем, что если он на Новый год не будет уходить в отпуск и дарить радость детям, то вообще перестанет любить людей. А так он смотрит на счастливых детей и понимает, что в мире есть доброта, счастье и радость, — пояснил Владимир Смирнов.

Исполнять роль Дед Мороза людей разных профессий мотивирует желание избавиться от рутины и пополнить копилку собственных впечатлений, считает директор Центра социальных и психологических исследований Высшей школы международного бизнеса РАНХиГС Елена Яхонтова.

— Это также возможность заработать хорошие деньги и потратить их на подарки близким. А для некоторых — еще и способ вернуться в детство, стать частью сказки, побыть волшебниками. Как правило, в обычной жизни это люди прагматичные, разумные, — сказала Елена Яхонтова «Известиям».

Для детей и взрослых

В «Единой службе Деда Мороза» также рассказали, что в Москве 30-минутное представление на дому в среднем стоит 5 тыс. рублей. Примерно такие же расценки в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Но есть города — например, Рязань и Вологда, где услуги новогодних аниматоров обходятся всего в 2,5 тыс. рублей.

— Работа Дедов Морозов и Снегурочек традиционно стартует с 1 декабря. С 15 числа количество заказов достигает пяти в день на одну пару. Самый пик, разумеется, приходится на период с 25 декабря по 3 января. В такие дни случается до 12 вызовов, а 31-го числа может быть вообще 20, — пояснил Владимир Смирнов.

Три года назад Деды Морозы и Снегурочки зарабатывали в Москве до 2 тыс. рублей за одно поздравление, а в Санкт-Петербурге — до 1,6 тыс. рублей.

Интересной особенностью этого года стал высокий спрос на Дедов Морозов и Снегурочек со знанием иностранных языков. Поступает значительное количество заказов на представления на английском, немецком и французском. А в северных городах России около 70% заказов приходится на представления для взрослых, добавили в «Единой службе Деда Мороза».

нг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению старшего научного сотрудника Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексея Белянина, причина в том, что на севере плохо развита развлекательная инфраструктура и привычный для местных жителей ритм жизни — дом–работа-дом. А так как Новый год до сих пор остается главным праздником для нашей страны, им хочется побаловать себя, пригласив в гости Деда Мороза и Снегурочку.