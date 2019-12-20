Экс-главу Orange Дидье Ломбарда приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Суд Франции приговорил бывшего гендиректора французской телекоммуникационной компании Orange (прежнее название France Télécom) к 12 месяцам лишения свободы, из которых восемь месяцев — условно, по делу о массовых самоубийствах сотрудников компании. Об этом 20 декабря сообщает Reuters.

Отмечается также, что Ломбард был оштрафован на €15 тыс., а сама компания — на €75 тыс. Бывшего гендиректора признали виновным в психологическом насилии. 77-летний Ломбард свою вину не признал.

По данным агентства, с апреля 2008 года по июль 2010 года во France Télécom происходили массовые самоубийства сотрудников. Перед смертью служащие говорили о психологическом насилии со стороны руководства. Согласно докладу инспекторов комиссии по охране труда, руководство принуждало сотрудников переходить на новые рабочие места в других городах, а также ставило перед ними невыполнимые задачи. Всего, как отмечает Reuters, за этот период 18 сотрудников покончили с собой, еще 13 человек удалось спасти.

В то же время, BFMTV сообщает о 19 погибших, а Les Echos говорит о 35 жертвах в ходе реструктуризации комании.

19 ноября японская трудовая инспекция обвинила автомобильную компанию Toyota в самоубийстве одного из своих сотрудников в 2017 году из-за продолжительного давления со стороны начальства на рабочем месте. Отмечалось, что причиной суицида 28-летнего мужчины, работавшего дизайнером автомобилей, стали постоянные унижения и оскорбления со стороны одного из начальников.