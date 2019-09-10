В Минздраве назвали факторы риска суицида

Основными косвенными признаками, указывающими на нахождение человека в зоне риска совершения суицида, являются депрессия, злоупотребление алкоголем и повышенная тревожность. Об этом рассказал замглавы Минздрава России Олег Салагай во вторник, 10 сентября, во Всемирный день по предупреждению суицидов.

По его словам, перечисленные им признаки являются факторами, которые «увеличивают вероятность самоубийства». К таковым он добавил потерю интереса к жизни, постоянное чувство несчастья и одиночества, а также вспышки гнева.

Кроме того, к суициду могут привести произошедшие ранее трагические события, жестокое обращение, травля и хронический болевой синдром.

«Конечно, каждый в отдельности признак не определяет на 100% вероятность суицида. Но это важные маркеры, которые должны привлечь внимание близких. Их нужно научиться замечать, чтобы постараться предотвратить трагедию, не позволить человеку совершить фатальный шаг», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Замминистра посоветовал поговорить с человеком, попавшим в зону риска, о суициде, выслушать его, проявить чуткость и неравнодушие, тем более что зачастую «причиной суицида называют утрату социальных контактов».

«Воспользуйтесь этим днем, чтобы обратить внимание на людей, которые рядом. Может быть, кому-то сейчас очень нужна помощь», — призвал Салагай.

Ранее, 6 сентября, в Минздраве пообещали выявить болезни, связанные со злоупотреблением спиртного, а также вызванные алкоголизмом демографические изменения.