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В Минздраве назвали факторы риска суицида

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Фото: Depositphotos
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Основными косвенными признаками, указывающими на нахождение человека в зоне риска совершения суицида, являются депрессия, злоупотребление алкоголем и повышенная тревожность. Об этом рассказал замглавы Минздрава России Олег Салагай во вторник, 10 сентября, во Всемирный день по предупреждению суицидов.

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По его словам, перечисленные им признаки являются факторами, которые «увеличивают вероятность самоубийства». К таковым он добавил потерю интереса к жизни, постоянное чувство несчастья и одиночества, а также вспышки гнева.

Кроме того, к суициду могут привести произошедшие ранее трагические события, жестокое обращение, травля и хронический болевой синдром.

«Конечно, каждый в отдельности признак не определяет на 100% вероятность суицида. Но это важные маркеры, которые должны привлечь внимание близких. Их нужно научиться замечать, чтобы постараться предотвратить трагедию, не позволить человеку совершить фатальный шаг», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Замминистра посоветовал поговорить с человеком, попавшим в зону риска, о суициде, выслушать его, проявить чуткость и неравнодушие, тем более что зачастую «причиной суицида называют утрату социальных контактов».

«Воспользуйтесь этим днем, чтобы обратить внимание на людей, которые рядом. Может быть, кому-то сейчас очень нужна помощь», — призвал Салагай.

Ранее, 6 сентября, в Минздраве пообещали выявить болезни, связанные со злоупотреблением спиртного, а также вызванные алкоголизмом демографические изменения.

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