Реконструкцию водохранилищ проведут в Уссурийске для защиты от наводнений

Реконструкцию Кугуковского водохранилища проводят для защиты Уссурийска от наводнений. Специалисты намерены вывезти более 165 тыс. кубометров грунта.

Реконструкция необходима в связи с тем, что во время тайфунов происходит затопления жилых домов, производственных построек и дорог, прилегающих к водохранилищу. Проект был разработан в 2018 году и прошел экспертизу. Средства на проведение противопаводковых работ выделены из федерального бюджета.

Первый этап работ продлится до марта 2020 года. На данный момент на объекте ведется нарезка траншей-контуров на трех участках, где пройдет реконструкция. Специалисты отмечают, что зима — наиболее подходящее время для земляных работ. Как только грунт промерзнет, количество задействованной техники увеличат в четыре раза. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

В марте 2020 года строители приступят к обустройству бетонного аварийного водосброса для водохранилища. Полностью реконструкция будет завершена осенью 2021 года.

Замглавы Уссурийска Сергей Ефремов уточнил, что реконструкцию также проведут на Малоказаченском водохранилище. Документы проходят экспертизу.