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В Уссурийске сняли введенный из-за наводнения режим ЧС

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Спустя почти четыре месяца в Уссурийске (Приморский край) сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после наводнения. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, особый режим снят с 4 декабря в связи со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств его введения. Отмечается, что режим ЧС локального характера сохраняется в районе дома № 151 по улице Пушкина, где произошло обрушение стены аварийного здания, пишет ИА UssurMedia.

Действие режима чрезвычайной ситуации распространялось на Уссурийск, а также на Алексей-Никольскую, Пушкинскую, Пуциловскую и Краснояровскую сельские территории.

Режим ЧС ввели на территории Приморья 28 августа. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6,1 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах региона.

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