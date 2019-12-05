В Уссурийске сняли введенный из-за наводнения режим ЧС

Спустя почти четыре месяца в Уссурийске (Приморский край) сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после наводнения. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, особый режим снят с 4 декабря в связи со стабилизацией обстановки и устранением обстоятельств его введения. Отмечается, что режим ЧС локального характера сохраняется в районе дома № 151 по улице Пушкина, где произошло обрушение стены аварийного здания, пишет ИА UssurMedia.

Действие режима чрезвычайной ситуации распространялось на Уссурийск, а также на Алексей-Никольскую, Пушкинскую, Пуциловскую и Краснояровскую сельские территории.

Режим ЧС ввели на территории Приморья 28 августа. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6,1 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах региона.