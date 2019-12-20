Японский кабмин одобрил рекордный военный бюджет

Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет на 2020 год. Он составил $48,6 млрд, что на 1,1% больше, чем бюджет на 2019 год, передает 20 декабря Reuters.

Бюджет должен утвердить парламент страны.

По информации агентства, с 2013 года, когда премьер-министром Японии стал Синдзо Абэ, затраты Токио на оборону возрастали семь лет подряд. Общий рост составил 13%.

Абэ также выступает за внесение изменений в статью 9 японской конституции, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа решения международных споров. Политика главы кабинета министров направлена на усиление роли сил самообороны в мировых делах и на укрепление связей с США в военной области.

Бюджет на 2020 год предусматривает закупку у США девяти стелс-истребителей Lockheed Martin F-35, включая шесть вариантов короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL) B. На эти цели предлагается выделить 107 млрд иен (более $978 млн). Они должны стать первыми из 42 самолетов этого типа, которые Япония планирует приобрести в ближайшие годы, передает RT.

17 августа министерство обороны Японии одобрило закупку у США боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Их приобретают для легких авианосцев «Идзумо» и «Кага», которые переоборудуют из вертолетоносцев.

25 ноября китайское издание Sohu написало, что Япония, прикрываясь развитием гражданских атомных электростанций, сумела создать большое количество ядерного топлива, из которого можно произвести порядка 6 тыс. ядерных бомб.