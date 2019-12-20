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13–20 декабря в объективе «Известий»

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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
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Матч второго этапа Еврохоккейтура-2019/20
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сборная России после победы над сборной Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура-2019/20 «Кубок Первого канала»
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Грузовой автомобиль с главной общероссийской новогодней елкой на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Грузовик с 20-й общероссийской новогодней елкой на Красной площади в Москве
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В Центре трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова состоялся традиционный Новогодний Праздник для маленьких пациентов Центра и их родителей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Традиционный новогодний праздник для маленьких пациентов Центра трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова
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Один из цехов завода КАМАЗ в Набережных Челнах, республики Татарстан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В цехах завода КАМАЗ в Набережных Челнах, который в ходе своего рабочего визита посетил Владимир Путин
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В московском Гостином дворе состоялся IV Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
IV Международный благотворительный кадетский бал в Гостином дворе в Москве
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Один из участников выставочного проекте MMOMA 99/19, посвященный 20-летнему юбилею Московского музея современного искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Один из участников выставочного проекта MMOMA 99/19, посвященного 20-летию Московского музея современного искусства
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Крупный пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
Крупный пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выставка-инсталляция «Я, Майя Плисецкая» в столичной Галерее «Солянка»
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Цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Цветы на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка, недалеко от места, где накануне произошла стрельба у здания ФСБ
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