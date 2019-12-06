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29 ноября – 6 декабря в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из барельефов на здании Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Матч РПЛ между ФК «Локомотив» и ФК «Динамо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Французский актер Венсан Кассель общается с журналистами во время своего визита в Москву перед премьерой фильма «Особенные»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из экспонатов выставки «Пётр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник», открывшейся в Музеях Московского Кремля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Встреча боксеров Ивана Безверхого и Вартана Арутюняна перед «боем года» между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Открытие мемориальной доски журналисту и государственному деятелю Льву Толкунову в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На выставке «Гео-метрия в культуре ХХ-ХХI веков. К столетию Баухауса», открывшейся в Государственном центре современного искусства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Болельщики на матче КХЛ между командами ЦСКА и СКА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Снос киноцентра «Соловей» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Открытие ГУМ-катка на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Александр Емельяненко отправляет Михаила Кокляева в нокаут на третьей минуте боя, состоявшегося на «ВТБ Арене» в Москве
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