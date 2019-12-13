6–13 декабря в объективе «Известий»

Офицер почетного караула во дворе Елисейского дворца в Париже во время встречи лидеров «нормандской четверки»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч РПЛ между ФК «Спартак» и ФК «Ростов»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Лимузин президента России во дворе Елисейского дворца в Париже во время встречи лидеров «нормандской четверки»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Учения МЧС в международном аэропорту Шереметьево по ликвидации условной чрезвычайной ситуации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники праздничного мероприятия ко Дню героев Отечества на ВДНХ в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Премьера спектакля «Блаженный остров» по пьесе украинского драматурга Миколы Кулиша в московском театре Et Cetera. Главную роль в спектакле исполняет ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий (справа)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Игровой момент в матче второго этапа Еврохоккейтура-2019/20 «Кубок Первого канала» между сборными командами Швеции и России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле 41-е заседание российского организационного комитета «Победа»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В одной из лабораторий Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
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