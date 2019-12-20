Все многоквартирные дома в Севастополе газифицируют в 2020 году

Правительство Москвы выделит 99 млн рублей бюджету Севастополя для организации газоснабжения жилых зданий. По поручению президента Владимира Путина, город должен быть полностью газифицирован в течение следующего года.

Утверждены нормативные акты для принятия субсидии. «В рамках сотрудничества между правительством Севастополя и правительством Москвы предусмотрено финансирование проведения работ по газификации многоквартирных жилых домов Севастополя», — пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Как стало известно 12 декабря, в Омской области с января по сентябрь подключили к газоснабжению 4 тыс. квартир. Как рассказал министр энергетики региона Вадим Марыгин, в следующем году за счет создания новых объектов планируется увеличить показатели. По последним данным, газифицирован 31% жилого фонда. Это высший уровень в Сибири.