Почти треть жилого фонда газифицировали в Омской области

В Омской области с января по сентябрь подключили к газоснабжению 4 тыс. квартир. Как рассказал министр энергетики региона Вадим Марыгин, в следующем году за счет создания новых объектов планируется увеличить показатели. По последним данным, газифицирован 31% жилого фонда. Это высший уровень в Сибири и, по словам Марыгина, есть шансы на его повышение.

«Ежегодно подключается примерно 6 тыс. квартир, уровень газификации увеличивается на 1%. Есть инвестиционная программа «Газпрома», по которой в регионе до конца 2021 года планируется построить крупные объекты: пять газораспределительных станций и 15 газопроводов. Также планируется строительство ГРС-29, Налимовской, Называевской и Валуевской ГРС», — анонсировал Вадим Марыгин.

Как отмечает ИА «Город55», появится возможность обеспечить газом Называевский, Тюкалинский, Большереченский, Крутинский районы. По распоряжению губернатора Омской области Александра Буркова газ заведут в село Аполлоновка Исилькульского района, жители которого жаловались президенту России Владимиру Путину на отсутствие нормальных дорог и газового отопления.