Программа газификации Тюменской области обойдется в 7 млрд рублей

Уровень газификации населения в Тюменской области к 2023 году должен вырасти с 96% до 98%. Об этом говорится в программе газификации региона, подписанной губернатором Александром Моором и опубликованной на официальном портале правовой информации. На программу потратят 6,8 млрд рублей.

Из опубликованных документов следует, что большая часть денег поступит от дочерних компаний «Газпрома» (5,5 млрд рублей). Около 200 млн рублей выделят из бюджета Тюменской области. Остальная сумма — это надбавки за транспортировку газа и средства населения региона, пишет портал «Наш город».

Предполагается, что в течение пяти лет в Тюменской области построят три газонаполнительные компрессорные станции, введут в эксплуатацию криоАЗС на станции «Войновка» и увеличат протяженность газораспределительных сетей.