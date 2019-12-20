СМИ сообщили об аварийной посадке самолета в Сургуте
В Сургуте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Сургут–Тюмень, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 декабря.
Отмечается, что причиной стал отказ двигателя.
На борту находились 209 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры вернулись в здание аэропорта.
В четверг, 19 декабря, стало известно, что самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, который направлялся в московский аэропорт Домодедово, совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Источник в правоохранительных органах сообщил Ura.ru, что борт вернулся в пункт вылета через полчаса из-за срабатывания предупреждения о сбое в работе персонального бортового компьютера.