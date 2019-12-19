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В Екатеринбурге пассажирский самолет совершил аварийную посадку

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Самолет Airbus А321 авиакомпании Red Wings, направлявшийся в московский аэропорт Домодедово, совершил в четверг, 19 декабря, аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Авиалайнеру пришлось вернуться в пункт вылета через полчаса из-за срабатывания предупреждения о сбое в работе персонального бортового компьютера, сообщил источник в правоохранительных органах, передает Ura.ru.

Борт совершал перегон в столицу, поэтому на нем находились только три члена экипажа. Посадка прошла успешно, никто не пострадал, пишет НСН.

Официальных комментариев по ЧП пока не поступало.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет Ил-76, у которого отказал один из четырех двигателей во время полета, благополучно приземлился в аэропорту Жуковский в Московской области.

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