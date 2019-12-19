Опубликованы кадры испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты BrahMos

Два успешных испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos прошли в Индии. ВВС Индии опубликовало в Twitter видео запуска.

Ракету «воздух–земля» выпустили с истребителя Су-30МКИ, после чего она успешно поразила цель у побережья штата Одиша.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M — Indian Air Force (@IAF_MCC) 17 декабря 2019 г.

Второй образец стартовал с наземной мобильной установки на полигоне Чандипур в штате Орисса на побережье Бенгальского залива. Ракета преодолела около 290 км и поразила корабль, сообщает RT.

Российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году и названное в честь рек Брахмапутра и Москва, сообщает телеканал «360». Оно производит крылатые ракеты, пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, а также отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Ракета BrahMos способна развивать скорость, в 2,5–2,8 раза превышающую скорость звука. Ее можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов, а также с береговых установок. Компания планирует создать и испытать к 2024 году совместную российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2.

29 ноября сообщалось, что вооруженные силы Индии провели успешные пуски противотанковых и крылатой ракет. Spike –– ракета четвертого поколения, произведенная в Израиле, которая может поражать любую цель на расстоянии 4 км.