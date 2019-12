Опубликованы кадры испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты BrahMos

Два успешных испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты BrahMos прошли в Индии. ВВС Индии опубликовало в Twitter видео запуска.

Ракету «воздух–земля» выпустили с истребителя Су-30МКИ, после чего она успешно поразила цель у побережья штата Одиша.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M