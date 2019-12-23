Японская компания построит новый офис РЖД

Японская компания Nikken Sekkei победила в конкурсе на застройку Рижского грузового двора Москвы. Ядром комплекса зданий станет новый офисный центр ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В конкурсе участвовали 64 заявки от более чем 110 компаний из 15 стран мира. Мы выбрали пять компаний, которые обладают полной компетенцией: две компании из Голландии, японская компания, компания из США и один проект совместный России и еще ряда стран. В финале победила японская компания», — сказал на пресс-конференции Андрей Старков, заместитель генерального директора РЖД.

Он подчеркнул, что застраиваться территория грузового двора будет за счет частных инвесторов. «В последующем по нашему проекту мы выведем наиболее оптимальный вариант — приобретение здания и приобретение его в долгосрочную аренду», — сказал Старков. Он надеется, что строительство начнется не позже 2021 года.

Кроме офиса РЖД на территории двора будет торговая и жилая недвижимость, гостиница, историческое здание Рижского вокзала будет сохранено. «Проект наверняка будет тиражироваться по стране. Мы впервые подходим к территории грузовых дворов. На сегодняшний день это территория, которая немного исключена из жизни города. Если мы и дальше пойдем с такими проектами на других территориях, это будет весомый вклад в развитие наших городов», — отметила Кристина Ишханова, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ. Госкомпания выступает партнером проекта.

По словам Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы, выбранный проект будет дорабатываться — предстоит работа с документацией, реальными объемами зданий, транспортной доступностью. Он подчеркнул, что Nikken Sekkei обладает огромным опытом именно в таких проектах — застройкой в транспортном узле плотно-населенного города.

Общая территория застройки составит 20 га. Офисная недвижимость займет около 500 тыс. кв. метров.