В Шотландии приготовили мороженое со вкусом Рождества
Попробовать Рождество на вкус теперь можно в Шотландии. В городе Абердин приготовили мороженое со вкусом праздничной ели. В традиционный десерт добавили хвойное масло и иголки. Так кондитеры попытались передать аромат праздничной ели.
Попробовать Рождество на вкус теперь можно в Шотландии. В городе Абердин приготовили мороженое со вкусом праздничной ели. В традиционный десерт добавили хвойное масло и иголки. Так кондитеры попытались передать аромат праздничной ели.