Спасатели эвакуировали охотников из леса в Якутии в 50-градусный мороз

В Якутии охотникам потребовалась помощь спасателей. В их автомобиле в 50-градусный мороз замерзло топливо. Подробности инцидента рассказал представитель республиканской службы спасения Николай Фатеев.

По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, в беду попали трое охотников. Они поехали в тайгу на дизельном автомобиле, чтобы поохотиться на боровую дичь. После того как топливо в машине замерзло, мужчины отправились пешком к ближайшей охотничьей избушке и вызвали оттуда спасателей.

Эвакуация прошла успешно, медицинская помощь никому не понадобилась. Всех охотников доставили до места жительства.