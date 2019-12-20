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Спасатели эвакуировали охотников из леса в Якутии в 50-градусный мороз

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В Якутии охотникам потребовалась помощь спасателей. В их автомобиле в 50-градусный мороз замерзло топливо. Подробности инцидента рассказал представитель республиканской службы спасения Николай Фатеев.

По его словам, которые приводит ИА SakhaNews, в беду попали трое охотников. Они поехали в тайгу на дизельном автомобиле, чтобы поохотиться на боровую дичь. После того как топливо в машине замерзло, мужчины отправились пешком к ближайшей охотничьей избушке и вызвали оттуда спасателей.

Эвакуация прошла успешно, медицинская помощь никому не понадобилась. Всех охотников доставили до места жительства.

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