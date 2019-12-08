В Якутии спасли упавшего с 28 м в вентиляцию мужчину

Спасатели Якутии подняли из вентиляционной шахты мужчину, упавшего туда с 10-го этажа при попытке достать валенки. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Мужчина, находясь в техэтаже 10-го этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 м, застрял в районе первого этажа, вниз головой <…> мужчину удалось достать из стены и передать его работникам скорой помощи», — приводит сообщение спасателей ТАСС.

Отмечается, что мужчина остался жив благодаря тому, что внизу вентиляционная шахта сужается и благодаря этому скорость падения замедлилась. Также падение смягчили упавшие ранее валенки.

Ранее, 5 декабря, в Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в шахту лифта на стройке.

Инцидент произошел на стройплощадке в Алексеевском районе города на улице Староалексеевская. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.