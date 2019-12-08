Прямой эфир

В Якутии спасли упавшего с 28 м в вентиляцию мужчину

0
Фото: ГКУ «Служба спасения РС(Я)»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели Якутии подняли из вентиляционной шахты мужчину, упавшего туда с 10-го этажа при попытке достать валенки. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Мужчина, находясь в техэтаже 10-го этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился, пролетев по вентиляции порядка 28 м, застрял в районе первого этажа, вниз головой <…> мужчину удалось достать из стены и передать его работникам скорой помощи», — приводит сообщение спасателей ТАСС.

Отмечается, что мужчина остался жив благодаря тому, что внизу вентиляционная шахта сужается и благодаря этому скорость падения замедлилась. Также падение смягчили упавшие ранее валенки.

Ранее, 5 декабря, в Москве сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в шахту лифта на стройке.

Инцидент произошел на стройплощадке в Алексеевском районе города на улице Староалексеевская. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Туве спасли отморозившего в тайге руки и ноги мужчину
Дело возбудили в Краснодаре после смерти ребенка из-за упавшего дерева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019