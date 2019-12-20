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«Транснефть» ужесточит проверки малых недропользователей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Транснефть» будет тщательней проверять малых недропользователей после инцидента на магистральном нефтепроводе «Дружба». Об этом заявил вице-президент компании по вопросам безопасности Вячеслав Скворцов.

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По его словам, после чрезвычайного происшествия компания ужесточает регламенты работы. «Прежде всего мы меняем регламенты не только в службе безопасности, а вообще в компании, то есть делаем их более строгими», — цитирует Скворцова в пятницу, 20 декабря, «Интерфакс».

По его словам, планируется изменить договоры на оказание услуг на 2020 год. В них внесут новые условия по итогам форс-мажора на «Дружбе». В частности, будут ужесточены условия по проверке контрагентов.

В октябре «Транснефть» назвала инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» неприятным исключением. Как отметил вице-президент компании Сергей Андронов, в данный момент делается всё возможное, чтобы избежать подобных ЧП в будущем.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля. В том же месяце белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. Как установило следствие, загрязнение было совершено умышленно.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13.

По данным следствия, обвиняемые организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

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