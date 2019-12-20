Страны Западной Африки решили бросить вызов пиратам

В следствие продолжающихся открытий крупных месторождений нефти и газа в Западной Африке и участившимися нападениями пиратов в Гвинейском заливе перед странами региона встала задача ликвидация пиратства. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на южноафриканскую радиостанцию SABC.

«Огромные капитальные вложения в эту зарождающуюся на шельфе Западной Африки нефтегазовую отрасль сопряжены с проблемами в области безопасности, и поэтому они (инвестиции. — Ред.) должны быть надежно защищены. Сейчас пиратство и вооруженный разбой в Гвинейском заливе продолжают создавать значительные угрозы для деловой активности», — отметил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Отражением серьезных намерений стран Западной Африки решить данную проблему стал запуск строительства западе Ганы новой военно-морской базы, торжественная церемония открытия которой состоялась 16 декабря.

Глава государства отметил, что Минобороны Ганы разработало план по созданию новых передовых оперативных баз на западе страны и в Центральной области.

16 декабря пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе и захватили экипаж. В заявлении компании Union Martime Ltd говорится, что инцидент произошел у берегов Западной Африки в то время, когда рейс направлялся из Анголы в Того.

Ранее, 22 ноября, пираты взяли в заложники семь человек в Гвинейском заливе.