Водные данные: куда податься рыбакам озера Поянху

Крупнейшее в Китае озеро Поянху пересыхает. Для сохранения экосистемы правительство страны намерено ввести с 2021 года полный запрет на рыболовство в этих водах (частичный действует с 2002 года). Рыбаки провинции Цзянси, где расположен водоем, винят в происходящем гигантскую дамбу самой большой в мире ГЭС «Три ущелья», расположенную в 580 км от Поянху. Подробности — в галерее «Известий»