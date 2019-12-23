Водные данные: куда податься рыбакам озера Поянху

Крупнейшее в Китае озеро Поянху пересыхает. Для сохранения экосистемы правительство страны намерено ввести с 2021 года полный запрет на рыболовство в этих водах (частичный действует с 2002 года). Рыбаки провинции Цзянси, где расположен водоем, винят в происходящем гигантскую дамбу самой большой в мире ГЭС «Три ущелья», расположенную в 580 км от Поянху. Подробности — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
В озере вымирает рыба, под угрозой и населяющей воды Поянху популяция бесперой морской свиньи (водное млекопитающее из семейства зубатых китов)
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Мост Цяньянь, построенный во времена династии Мин, ныне служит лишь напоминанием, что некогда здесь плескались волны
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Рыбаки Поянху не знают, как они смогут добывать пропитание для своих семей после вступления в силу запрета
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Рыба в Поянху измельчала, и ее становится всё меньше
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Председатель КНР Си Цзиньпин однажды назвал Поянху «почками Китая». Через озеро проходит вода из источников, которые снабжают 40% населения страны
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Рыбаки по-прежнему чинят сети, готовясь к лову — возможно, последнему в их жизни на Поянху
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Скудный ужин рыбацкой семьи состоит из мелкой рыбешки, которую здесь называют «рыбой дао»
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Пожилая рыбачка раскладывает сеть для креветок на высохшем дне озера. В этот день добычи почти никакой
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Еще одной причиной засухи экологи называют варварскую добычу строительного песка. Берега озера пытаются укрепить посадкой деревьев
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Старики приносят дары в местный даосский храм в надежде, что «Трое чистых» смилуются и остановят пересыхание озера
На весь экран
Фото: REUTERS/Aly Song
Остров Лосиндунь, где стоит храм, ныне окружен не водой, а зарослями сорной травы
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.